Portugal : Santos veut de l'agressivité face aux Bleus

Mannschaft, la sélection dirigée par Fernando Santos affrontera la France mercredi soir à Budapest pour la conclusion de la phase de poule du groupe F dans ce Championnat d'Europe (21 heures). Et à en croire le technicien lusitanien, il faudra mettre un impact important afin d'espérer un résultat positif. "Nous avons tous bien analysé le match et nous sommes tous arrivés à cette conclusion : malheureusement, la 'matrice' du Portugal n'était pas présente. Quand on encaisse quatre buts, c'est que quelque chose ne va pas. Toutes les équipes qui veulent gagner doivent bien attaquer et bien défendre", a-t-il expliqué ce mardi en conférence de presse.

Concentration, intensité, solidarité : les besoins du Portugal

i nous avons un haut niveau de concentration et améliorons l'intensité quand nous avons le ballon, nous allons bien jouer, obligeant l'adversaire à se déplacer."

galement présent, l’expérimenté Pepe (38 ans), a expliqué que le Portugal devrait afficher un niveau "très élevé" afin de s'imposer face aux Bleus. " On va devoir resserrer les lignes, être une équipe très solidaire, la même équipe qui a démontré ces dernières années ce qu'est le Portugal, avec des joueurs de qualité qui travaillent pour l'équipe. C'est ce qui a fait qu'on est respectés en Europe", a expliqué le défenseur central au sujet du tenant du titre de ce tournoi continental.

Le Portugal a encore en tête sa déroute face à l'Allemagne, concédée samedi sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich (4-2). Troisième du groupe F, derrière les Bleus et laQuant au match face à la France, il a mis en avant son désir de jouer avec une envie importante. "S