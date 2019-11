Portugal: Le grand retour d’Eder

Héros du Portugal lors de la finale de l’Euro 2016 remportée contre les Bleus, Eder est convoqué pour les deux prochains matches de qualification de l’Euro 2020 contre la Lituanie et le Luxembourg, les 14 et 17 novembre prochains. L’ancien attaquant du Losc n’a plus joué en sélection depuis un an et doit son retour à un bon début de saison avec le Lokomotiv Moscou (4 buts en 9 matches de championnat russe).

Les cadres Rui Patricio, Pepe, José Fonte, Joao Moutinho, Joao Mario, Bernardo Silva et évidemment Cristiano Ronaldo sont de la partie, alors qu’André Gomes et Joao Félix sont indisponibles.

Anthony Lopes, lui, est toujours dispensé de sélection, alors que Renato Sanches, déjà écarté en octobre, n'effectue pas son retour.