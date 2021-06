Le Portugal a du attendre très longtemps ce mercredi pour parvenir à se défaire de la Hongrie (0-3). Mais après le but de Raphael Guerreiro inscrit à la 84e minute de jeu, les choses ont totalement basculé en faveur des Lusitaniens et Cristiano Ronaldo a même eu le temps de claquer un doublé. Deux buts qui permettent au quintuple Ballon d'or d'inscrire son nom tout en haut du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Championnats d'Europe.



Avec onze réalisations au compteur, CR7 devance Michel Platini (9), même si les performances des deux hommes ne sont absolument pas comparables, puisque réalisées dans des laps de temps totalement différents. Cristiano Ronaldo a désormais un autre objectif, plus grand encore : rattraper et pourquoi pas dépasser Ali Daei. L'ancien attaquant iranien est actuellement le meilleur buteur en sélection, avec 109 buts (en 149 matchs avec l'Iran). Ronaldo en est à 106 (en 176 sélections).