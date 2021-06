"I love playing for Wales. I will play for Wales until the day that I stop playing football." 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Qualifié pour les huitièmes de finale du championnat d'Europe 2020, le pays de Galles n'est pas parvenu à surmonter l'obstacle danois., les Dragons sont sortis la tête basse de la compétition. Et l'attention s'est tout de suite portée sur Gareth Bale, les médias cherchant à savoir si le joueur du Real Madrid allait annoncer sa retraite. Ce dernier a finalement mis fin au suspense.Après avoir planté un journaliste de la BBC qui l'interrogeait sur son avenir, Gareth Bale a finalement accepté d'en dire plus sur ses intentions au micro du média gallois S4C : "Et le Gallois a confirmé sa volonté de poursuivre en regardant déjà vers la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar : "Nous venons de démarrer notre campagne de qualifications. Nous devons nous servir de notre expérience et conserver notre confiance en nous.