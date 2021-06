Pays de Galles - Bale : "Nous sommes dans une excellente position"

Le pays de Galles a obtenu son premier succès dans ce Championnat d'Europe, ce mercredi face à la Turquie grâce à des réalisations d'Aaron Ramsey et Connor Roberts (2-0). Ainsi, après son match nul inaugural contre la Suisse (1-1), la sélection dirigée par Robert Page s'est donnée de très bonnes chances de se qualifier en huitièmes de finale du tournoi continental. Au micro de la BBC, Gareth Bale a confié sa satisfaction, malgré son penalty raté à la 61ème minute. "On s'est battu férocement, on a travaillé d'arrache-pied, comme on le fait toujours. J'ai raté un penalty mais je pense avoir fait preuve de personnalité pour aider l'équipe à continuer à aller de l'avant. On aimerait le penser mais il faut encore attendre et voir venir (pour la qualification en huitièmes de finale, ndlr). Nous sommes dans une excellente position et si on nous avait proposé quatre points à ce stade avant la compétition, on aurait signé immédiatement", a-t-il expliqué.

Objectif victoire contre l'Italie

Auteur de deux passes décisives, Bale a été encensé par son sélectionneur. "Il porte le brassard pour une raison. Tout le monde dans la vie a des coups durs, et rater le penalty a dû en être un pour lui, mais bravo à lui pour avoir montré du caractère", a jugé Page. Dimanche, le pays de Galles affrontera l'Italie (18 heures) pour une affiche qui déterminera le premier du groupe A, la Nazionale s'étant imposée facilement face à la Suisse (3-0) et étant qualifiée pour les huitièmes de finale. "On veut gagner tous les matches et ce ne sera pas différent dimanche. On ne se laisse pas emporter, on garde les pieds sur terre. La concentration est maintenant sur le match de dimanche, la préparation a déjà démarré", a confié le sélectionneur du pays de Galles.