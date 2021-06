Frank De Boer a quitté son poste de sélectionneur des Pays-Bas à la suite de l’élimination prématurée essuyée à l'Euro 2020 contre la République tchèque. Plusieurs techniciens sont pressentis pour prendre la relève et parmi lesquels figure un certain Louis Van Gaal.

Jamais deux sans trois pour Van Gaal ?

Bien qu’âgé de 69 ans, le charismatique coach batave est disposé à rendre un dernier service à sa patrie, alors qu’il avait annoncé sa retraite il y a de cela deux ans. C’est ce que rapporte le média Volkstrant. S’il est nommé par la KNVB, il connaitra sa troisième expérience à ce poste après celle de 2000 à 2002 et de 2012 à 2014. Des passages aux fortunes diverses : non-qualification pour le Mondial 2022, puis présence dans le dernier carré de la même épreuve en 2014.



La même source indique que l’ancien entraineur du Bayern Munich et de Manchester United avait été « indigné » par le fait de ne pas avoir été choisi suite au retrait de Ronald Koeman. Malgré cet affront, il est quand même enclin à diriger les Oranje pour un dernier défi. S’il est choisi, sa mission sera de qualifier Georginio Wijnaldum et ses partenaires pour le prochain Mondial.