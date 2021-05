Les papys font de la résistance. Avec plus ou moins de difficultés. Tandis que Zlatan Ibrahimovic continue de briller avec l'AC Milan et s'est même offert le luxe d'un retour en sélection suédoise à 39 ans passés, il est une autre gloire du début du XXIe siècle qui aimerait bien participer à la fête de la compétition européenne organisée du 11 juin au 11 juillet prochains. Arjen Robben est prêt à jouer pour les Pays-Bas.



C'est du moins ce que l'ancien du Bayern Munich a clamé ce dimanche au micro d'ESPN. Sorti de sa courte retraite (un an) et revenu au FC Groningue l'été dernier, le Néerlandais a fait un appel du pied à son sélectionneur national : "S'il m'appelle ? Je viendrai. Lorsque j'ai repris la compétition l'été dernier, l'Euro faisait partie de mes rêves les plus dingues. Après, je dois rester réaliste et voir comment les choses vont évoluer ces prochaines semaines. Et il sera toujours temps de voir plus loin."

Absent depuis 2017



Avec les Pays-Bas, Arjen Robben a inscrit 37 buts en 96 sélections. Plus appelé depuis 2017 et l'échec de son pays lors des qualifications pour le Mondial russe, Robben se verrait bien revenir quatre ans plus tard. Plombé par les blessures depuis plusieurs mois, ses chances de jouer le championnat d'Europe sont infimes.