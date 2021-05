Arkadiusz Milik était prévenu. Pour s'assurer une place au sein de la sélection polonaise appelée à disputer le prochain Euro (11 juin - 11 juillet 2021), l'attaquant devait à tout prix retrouver du temps de jeu. Pas utilisé du côté du Napoli, l'attaquant avait alors décidé d'aller chercher ce fameux temps du côté de la Canebière.



Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Milik a réussi sa mission et s'est imposé rapidement à la pointe d'une attaque jusqu'alors bancale. Huit buts en championnat pour le Marseillais, dont un triplé décisif ce dimanche dans la course à l'Europe des Phocéens. Largement suffisant pour valider son billet pour l'Euro et intégrer la liste polonaise.

La liste complète

Gardiens : Fabianski (West Ham), Skorupski (Bologne), Szczesny (Juventus).



Défenseurs : Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (Hellas Vérone), Glik (Benevento), Helik (Barnsley), Kedziora (Dynamo Kiev), Piatkowski (Rakow Czestochowa), Puchacz (Lech Poznan), Rybus (Lokomotiv Moscou).



Milieux : Frankowski (Chicago Fire), Jozwiak (Derby County), Klich (Leeds), Kozlowski (Pogon Szczecin), Krychowiak (Lokomotiv Moscou), Linetty (Torino), Moder (Brighton), Placheta (Norwich), Zielinski (Naples,).



Attaquants : Lewandowski (Bayern), Kownacki (Düsseldorf), Milik (Marseille), Swiderski (PAOK Salonique), Swierczok (Piast Gliwice).