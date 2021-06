Nouveau forfait pour les Pays-Bas avec Luuk de Jong

Il n'était pas titulaire et s'était contenté de quelques petites minutes de jeu lors du succès des Pays-Bas face à l'Ukraine (3-2), puis contre l'Autriche (2-0). Touché à un genou, Luuk de Jong a dû déclarer forfait pour le reste de l'Euro 2020. Frank de Boer ne pourra pas le remplacer numériquement.

Le groupe néerlandais est donc désormais réduit à vingt-quatre unités puisque Donny Van de Beek avait lui aussi dû déclarer forfait juste avant le début de la compétition. Son sélectionneur n'avait pas souhaité le remplacer. Qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, les Pays-Bas attendent désormais de connaitre leur adversaire.

Luuk de Jong will leave our camp because of a knee injury.

