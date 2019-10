Lukaku, une première depuis 1954 !

Meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, Romelu Lukaku n’a évidemment pas manqué de soigner ses statistiques, jeudi, lors de la réception de Saint-Marin (9-0).

Auteur d’un doublé, le joueur de l’Inter Milan a en effet inscrit ses 50e et 51e buts avec la Belgique. Et ce à seulement 26 ans et cinq mois.

De quoi le faire entrer un peu plus dans l’histoire du football belge puisque l’ancien Mancunien est le plus jeune joueur à atteindre ce palier avec une sélection européenne depuis le Hongrois Sandor Kokcis en 1954.