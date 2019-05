Luis Enrique touché par un "grave problème familial"

Après s’être absenté pour des "raisons familiales de force majeure" lors du dernier match de la sélection espagnole, le 26 mars à Malte (0-2), Luis Enrique ne reprendra pas ses fonctions à la tête de la Furia Roja lors des rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020 face aux Féroé et à la Suède, les 7 et 10 juin. L’ancien entraîneur du Barça reste affecté par un "grave problème familial", comme l’indique Marca, qui ne donne pas d'autre précision.

C'est son fidèle adjoint Robert Moreno qui s’est présenté devant la presse, vendredi, afin de dévoiler le groupe pour les deux prochains matches. "Au nom de Luis Enrique, je souhaite remercier tout le monde pour le respect qu’il y a eu à son égard, a ainsi expliqué le technicien. On garde le même fonctionnement, on suit une liste de joueurs, on regarde les matches et on se réunit. On sera aidé par la technologie pour que Luis puisse voir tous les entraînements afin de prendre les décisions".

Luis Enrique suivra donc son groupe à distance ces prochaines semaines, lors du rassemblement à Las Rozas de Madrid et les rencontres à Torshavn et au Santiago-Bernabéu, avant de reprendre probablement son rôle normalement lors de la fenêtre internationale de septembre. La fédération espagnole a conforté le coach de 49 ans. Un changement de sélectionneur ne serait absolument pas envisagé.