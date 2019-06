Luis Enrique quitte la Furia Roja

Nommé sélectionneur de l’Espagne en juillet 2018, Luis Enrique doit renoncer à son poste en raison de "graves raisons personnelles", sa fille étant gravement malade. L’ancien entraîneur du FC Barcelone n’était pas présent avec les joueurs lors des trois derniers matches de la Furia Roja et sa démission a été officialisée ce mercredi après-midi par la fédération.

"On connaît le travail de Robert, nous pensons que c’est la meilleure option"

C’est Robert Moreno, son adjoint depuis 9 ans, au Barça puis en Seleccion, qui reprend les rênes de l’équipe nationale, à un an de l’Euro 2020. "On connaît le travail de Robert, nous pensons que c’est la meilleure option", a assuré le président de la RFEF, Luis Rubiales. José Francisco Molina, l’ancien gardien, devenu DTN, a ajouté: "Robert a été notre seul choix. Il y a un an, nous avons démarré un nouveau projet, qui se déroule bien, et nous voulons poursuivre ce projet. Si on engage un nouveau sélectionneur, le projet change".

La mue de la Furia Roja est en effet une réussite. L’équipe n’a plus de grande star comme à l’époque de Xavi Hernandez et Andrés Iniesta, mais les cadres que sont Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets sont toujours là, Kepa Arrizabalaga est désormais le numéro 1 aux buts, les Iago Aspas, Rodri ou Fabian Ruiz ont du temps de jeu, alors qu'Isco est frais pour porter les siens. L’Espagne a remporté ses quatre premiers matches des éliminatoires.