L’impressionnante statistique de Griezmann

Antoine Griezmann est un joueur dont l’équipe de France ne peut aujourd’hui absolument plus se passer. Qu’il évolue dans un rôle excentré ou en plein axe, le Mâconnais apporte énormément au Bleu. Offensivement ou défensivement, il répond toujours présent et c’est ce qui fait qu’il est si précieux dans le dispositif de Didier Deschamps. En particulier depuis l’entame de l’Euro.

Griezmann, l’homme à tout faire des Bleus

Une statistique illustre parfaitement ce constat, à savoir le nombre de kilomètres parcours dans cette compétition. Il en a fait 29.9 km, une donnée communiquée par El Mundo Deportivo. C’est simple ; aucun autre attaquant participant au tournoi n’a fait mieux. Et parmi tous les joueurs de la sélection tricolore, il n’y a que N’Golo Kanté qui a parcouru une distance plus longue (32.1 km). Cela en dit assez sur le don du soi et la générosité dans l’effort dont fait constamment preuve Grizou.

Et il n’y a pas que dans ce domaine-là que le joueur du FC Barcelone se met en avant. Il a récupéré un total de 10 ballons en trois matches, là où ses deux compères d’attaque Karim Benzema et Kylian Mbappé n’en ont enregistré que deux chacun. C’est impressionnant, et on comprend mieux pourquoi il reste sur 51 matches consécutifs disputés avec l’équipe de France. La dernière rencontre internationale qu’il a ratée remonte d'ailleurs au 13 juin 2017.