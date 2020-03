L'Euro de 2021 s'appellera Euro 2020

Le public et les joueurs devront parler de l'Euro 2020 en 2021

Bien que dérisoire, la question faisait sens malgré tout : faut-il renommer l'Euro 2020 ? L'UEFA a officialisé mardi le report du championnat d'Europe d'un an suite à l'épidémie de coronavirus qui frappe le continent. Mais l'Euro 2020 reste une marque forte, dans laquelle l'année fait figure de marque-page dans l'histoire. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l'instance européenne a donc décidé de ne pas changer sa dénomination.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020 L'UEFA a confirmé sa décision via son compte Twitter officiel ce vendredi.. Outre l'Euro, la Copa America programmée cette année à elle aussi été reportée par sa confédération. Reste à savoir si son nom sera conservé également...