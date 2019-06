L’Espagne prend ses distances avec la Suède

Leader invaincu du groupe F des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Espagne n’a pas failli pour son dernier match de la saison. A Santiago-Bernabeu, la Roja a dominé la Suède (3-0) pour prendre ses aises aux commandes de sa poule, avec désormais cinq longueurs d’avance sur son adversaire du jour et sur la Roumanie, qui dans le même temps a eu raison de Malte (0-4). Ramos (64e) et Morata (85e), tous deux sur penalty, ont facilité la tâche des Espagnols alors qu’Oyarzabal a clôturé la marque (87e). A noter dans le même groupe le succès de la Norvège, reléguée à sept points et victorieuse dans la soirée des Iles Féroé (0-2).