Les Pays-Bas s'offrent l'Allemagne

Battus à domicile à l'aller par les Allemands, les Pays-Bas ont pris leur revanche ce vendredi sur le terrain de leurs adversaires (2-4). Les voilà relancés dans ces qualifications pour l'Euro 2020.

Malgré l'ouverture du score de Serge Gnabry pour la Mannschaft (9e), les visiteurs ont égalisé grâce à Frenkie De Jong (58e), avant de prendre l'avantage suite au csc de Jonathan Tah (64e). Les Allemands ont toutefois trouvé le moyen d'égaliser grâce à la main de Matthijs De Ligt, synonyme de penalty, et transformé par Tony Kroos (73e).

Les Néerlandais ont alors passé la troisième, puis la quatrième, sur des buts de Malen (79e) et de Wijnaldum (90e+1), et ont scellé leur succès. Les voici revenus à trois points de l'Allemagne, toujours 2e de ce groupe C, dominé par l'Irlande du Nord.