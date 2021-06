Les France-Portugal les plus marquants

Euro 1984 (Demi-finale)

C’est le tout premier affrontement en compétition entre deux nations qui ont déjà joué l’une contre l’autre à 16 reprises depuis leur premier duel en 1926, mais à chaque fois en amical. Et cette demi-finale de l’Euro 1984 entre Français et Portugais restera dans les mémoires. Dans un stade Vélodrome en fusion, les hommes de Michel Hidalgo, futurs champions d’Europe à domicile, finissent par remporter ce match suffoquant en prolongation. Après l’ouverture du score de Jean-François Domergue (24e), Jordao égalise à un quart d’heure du coup de sifflet final, avant de donner l’avantage aux siens en prolongation. Domergue, le jour de son 27e anniversaire, remettra les deux équipes à égalité avant le 8e but du tournoi pour Michel Platini (3-2), à une minute de la fin, qui propulsera les Tricolores en finale dans une ambiance indescriptible…

Euro 2000 (Demi-finale)

16 ans après, la France retrouve à nouveau le Portugal dans le dernier carré du championnat d’Europe, à Bruxelles. Un match haché, où les partenaires de Luis Figo ouvrent rapidement le score, grâce à Nuno Gomes. Servi par Nicolas Anelka, Thierry Henry va égaliser quelques minutes après la reprise mais, une fois de plus, les deux sélections ne vont pas réussir à se départager avant la prolongation. Et comme en finale contre l’Italie, les Bleus de Roger Lemerre vont l’emporter sur un but en or. Pas de David Trezeguet, entré à la pause de cette prolongation, mais de Zinedine Zidane, récompensé de son immense match par ce but sur penalty (1-0, 117e). Un penalty qui aura fait beaucoup débat, suite à une main d’Abel Xavier que ce dernier a toujours affirmé être involontaire.

Mondial 2006 (Demi-finale)

Six ans plus tard, c’est une troisième demi-finale qui oppose les deux nations, mais à la Coupe du monde. Figo et Zidane, qui avait mis sa carrière internationale entre parenthèses entre 2004 et 2005, disputent leur dernière compétition, et Cristiano Ronaldo sa troisième, après l’Euro et les JO deux ans plus tôt. Le futur Ballon d’Or se met en évidence mais ne parviendra pas à tromper la vigilance de Fabien Barthez. Et c’est encore Zidane, auteur d’un véritable récital au tour précédent face au Brésil, qui va inscrire l’unique but du match sur un penalty consécutif à une faute de Ricardo Carvalho sur Thierry Henry (1-0, 33e). L’avant-dernier match de « Zizou » en équipe de France qui, cinq jours plus tard, quittera les Bleus sur une fameuse expulsion lors de la finale perdue face à l’Italie. Non sans avoir inscrit, également sur penalty, son 31e et ultime but en sélection…

Euro 2016 (Finale)

Miraculé de la phase de poules de l’Euro 2016, le Portugal s’en était sorti avec trois matchs nuls, avant de passer en prolongation face à la Croatie puis aux tirs au but contre la Pologne, et d’écarter les Gallois pour attendre les Bleus en finale. Des Tricolores évoluant à domicile et qui avait successivement dominé l’Irlande, l’Islande puis l’Allemagne, avec de la réussite, dans le dernier carré. Et on imaginait les Bleus bien engagés lors de cette finale disputée à Saint-Denis, puisque Cristiano Ronaldo devait abandonner ses partenaires sur blessure avant la demi-heure de jeu. Une sortie qui a paradoxalement renforcé les Portugais, qui emmenaient leurs hôtes en prolongation et inscrivaient l’unique but du match sur une frappe du Lillois Eder, avant que Gignac ne trouve le poteau. Une douce revanche pour le Portugal après tant de désillusions face aux Bleus, et un premier trophée en compétition majeure.