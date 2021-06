Les Bleus vont remporter l'Euro ... selon les stats !

Qualifiée pour les huitièmes de finale après être sortie invaincue du groupe de la mort, l'Equipe de France est favorite pour remporter cet Euro selon les statistiques. D'après le Stats Perform Predictor*, les Bleus ont 19,6% de chances d'être sacrés. Juste derrière, on retrouve les Belges avec 17,9%, suivis de l'Espagne (12,9%). Tenant du titre, le Portugal n'aurait que 5,8% de conserver sa couronne. Alors Didier Deschamps et ses hommes donneront-ils raison aux chiffres ? Réponse le 11 juillet prochain.

19.6% - La France demeure favorite de cet #EURO2020 selon le Stats Perform Predictor, avec 19.6% de chances de victoire finale. Les Bleus sortent invaincus de leur phase de groupes pour la 4e fois en 4 tournois majeurs sous Deschamps. Optimisme. #FRA https://t.co/qtCEmYRvFp pic.twitter.com/7gLhqpwr7o — OptaJean (@OptaJean) June 24, 2021

* Le Stats Perform Predictor estime la probabilité de chaque résultat de match (victoire, match nul ou défaite) en utilisant les cotes du marché des paris et les classements des équipes de Stats Perform. Les cotes et les classements sont basés sur les performances historiques et récentes des équipes. Le modèle prend en compte la force des adversaires et la difficulté du "chemin vers la finale".