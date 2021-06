Le sélectionneur portugais fustige l’arbitrage sur Mbappé

Après avoir accroché l'équipe de France (2-2), le Portugal s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Euro 2020 et affrontera la Belgique, dimanche, à Séville. En conférence de presse, le sélectionneur portugais, Fernando Santos, s'est exprimé et estime que son équipe aurait pu s'imposer face aux Bleus.

"L'arbitre lui-même sait qu'il s'est trompé"

"Nous étions très forts aujourd'hui, très constants. On a bien construit notre jeu, en repartant de derrière. Dans l'ensemble, on a mérité ce match nul, même si on peut toujours mieux faire. Mais on a atteint notre objectif en nous qualifiant ce soir (...) La France est très difficile à battre", a-t-il expliqué à Sport TV+.

Cependant, Fernando Santos a expliqué qu'il n'y avait pas faute sur le penalty obtenu par Mbappé. "Je pense qu’il n’y avait pas vraiment faute. Je pense que l'arbitre lui-même sait qu'il s'est trompé. Nous ne devons pas encaisser de but pour gagner. Si nous défendons bien, nous avons toutes les conditions pour marquer aussi et l'équipe s'en est rendue compte"