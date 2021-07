Le rêve secret de Shevchenko

L’Ukraine est en train de déjouer tous les pronostics à l’Euro 2020. Alors qu’on la voyait échouer dès le premier tour et qu’elle était même toute proche de rentrer chez elle après la phase de poules, la sélection de l’est se retrouve en quarts de finale de cette épreuve continentale. Samedi, elle défiera l’Angleterre à Rome pour une place dans le dernier carré. Un parcours exceptionnel dont Andriy Shevchenko est le grand artisan.



Shevchenko a une histoire à finir

"Il veut retourner à l’AC Milan, les Rossonerri sont dans sa tête".

Sélectionneur de cette équipe depuis 2017, l’ancien Ballon d’Or est en train de marquer l’histoire de son pays une fois de plus. Il en est ravi, fier mais il n’a pas pour intention de perdurer dans ce rôle. Pour la suite de sa carrière de coach, il a d’autres ambitions. C’est Mauro Tassotti, son adjoint, qui l’a révélé à la presse : « Il veut retourner à l’AC Milan, les Rossonerri sont dans sa tête ».

Sheva a fait les beaux jours de l’AC Milan entre 1999 et 2006, marquant notamment 173 buts en 296 matches. Il a aussi guidé les Lombards vers la Ligue des Champions et un titre de Scudetto. Il n’a jamais caché son attachement à ce club et reprendre en main cette formation comme entraineur constitue en effet son rêve ultime.