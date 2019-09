Le Portugal s'impose enfin 

Le champion d'Europe en titre s'est enfin imposé. Samedi, en déplacement en Serbie, les partenaires de Cristiano Ronaldo l'ont emporté 4-2 pour leur troisième match éliminatoire de l'Euro 2020. Fernando Santos a pu compter sur quatre réalisations signées William Carvalho (42e), Gonçalo Guedes (58e), Cristiano Ronaldo (80e) et Bernado Silva (86e) pour remporter enfin une rencontre dans le groupe B, après deux matches nuls initiaux avec l'Ukraine (0-0) et la Serbie (1-1), déjà. Les réductions de l'écart successives de Nikola Milenkovic (68e) et Aleksandar Mitrovic (85e) n'y ont rien changé, le Portugal passe deuxième avec cinq points, à huit longueurs de l'Ukraine, un leader qui compte deux matches de plus joués.