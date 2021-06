Le Portugal doit affirmer son style

Le Portugal n'a plus beaucoup de temps pour trouver son identité de jeu. A quelques jours de l'Euro, la Seleçao a été décevante face à l'Espagne (0-0). Dominée, elle voulu opérer en contres en laissant le ballon à une Roja qui ne demandait. En vain. Le trio offensif Diogo Jota - Joao Felix - Cristiano Ronaldo a été transparent malgré sa qualité. La plus grosse occasion des Portugais aura été sur un dégagement raté d'Unai Simon qui a été contré par CR7 en fin de première période. Hormis cette erreur du gardien espagnol, les coéquipiers des Lillois José Fonte et Renato Sanches n'ont pas montré grand chose.

Le capitaine des champions de France a d'ailleurs été le seul à faire trembler les filets adverses mais il a été sanctionné d'une faute dans le duel aérien qui lui avait permis de marquer. Se contenter de défendre aura été suffisant pour permettre au Portugal de ne pas perdre contre l'Espagne mais il faudra en faire plus contre Israël la semaine prochaine et surtout lors de la phase de poules de l'Euro pour se rassurer.

Une approche défensive qui sera mise à l'épreuve dès la phase de poules



Malgré une ligne d'attaque impressionnante, Fernando Santos a privilégié la solidité défensive à la prise de risque offensive. Ce pragmatisme a déjà fait ses preuves en 2016 mais sera-t-il suffisant pour conserver son titre ? C'est loin d'être sûr d'autant plus que Cristiano Ronaldo à cinq ans de plus et peine à faire les mêmes différences qu'avant. La charnière qui verra José Fonte ou Pepe accompagner Ruben Dias devra aussi être extrêmement performante dès les premiers matchs pour stopper des équipes aussi dangereuses que la France et l'Allemagne.

La Seleçao semble jouer avec le feu en voulant reproduire le schéma victorieux de 2016 malgré une attaque de feu et des tentatives pour faire évoluer sa philosophie depuis plusieurs mois. Avec Pedro Gonçalves, Fernando Santos a permis à un 50eme joueur portugais de faire ses débuts en sélection. Malgré cette large revue d'effectif, il semble que le Portugal ne cherche pas à se réinventer. C'est certainement en faisant du neuf avec du vieux mais surtout en gardant la même identité que le tenant du titre va tenter de faire le doublé malgré un effectif qui semble taillé pour avoir un peu plus d'ambition.