Le Pays de Galles reprend le drapeau de Gareth Bale pour annoncer ses adversaires de l'Euro 2020

Gareth Bale et ses coéquipiers joueront contre l'Italie, la Suisse et la Turquie à l'Euro 2020. Un groupe relevé et révélé ce samedi soir, lors du tirage au sort effectué à Bucarest. Et dans la foulée, les Dragons se sont empressés de dévoiler l'identité de leurs adversaires sur leurs réseaux sociaux. Pour ce faire, le compte Twitter gallois a opté pour une publication plutôt originale.

Le community manager a repris le drapeau avec lequel avait posé Gareth Bale, le 19 novembre, suite à la qualification du Pays de Galles pour le Championnat d'Europe des Nations, acquise après leur victoire 2-0 contre la Hongrie. Ainsi, « Wales. Golf. Madrid » devient « Switzerland. Turkey. Italy » Une marque d'humour qu'a du apprécier le principal intéressé, dans le flou le plus total à Madrid et vivement critiqué dans la capitale espagnole après cet acte.

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection galloise avec 33 réalisations, Gareth Bale devra guider ses coéquipiers pour sortir de la phase de poules de l'Euro 2020. Une performance difficile mais bien loin d'être impossible. Lors du dernier Championnat d'Europe, en 2016, le Pays de Galles avait créé la sensation en allant jusqu'en demi-finales.