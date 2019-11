Le Pays de Galles et la Slovénie toujours en course

Emmenés par Gareth Bale, les Gallois se sont imposés en Azerbaïdjan ce samedi soir (0-2), se replaçant ainsi dans le sillage de la Hongrie avant la journée ultime des éliminatoires de l’Euro 2020 dans trois jours.

Un dernier acte que le Pays de Galles jouera à domicile contre les Magyars, précisément, dans une poule E pour l’heure dominée par la Croatie.

Dans le groupe G, celui de la Pologne, la Slovénie n’a pas dit son dernier mot non plus après son succès sur la Lettonie (1-0). Les Slovènes ne sont plus qu’à deux longueurs de l’Autriche, deuxième, mais avec un match de plus au compteur.