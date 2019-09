Le Kosovo renverse les Tchèques

Sensation à Pristina samedi après-midi. Dans le groupe A des éliminatoires de l'Euro 2020, le Kosovo a dominé la République tchèque (2-1) après avoir été mené dès le premier quart d'heure, Patrik Schick ouvrant rapidement le score (16e). Mais les Kosovars, qui étaient invaincus après trois journées (5 points pris contre la Bulgarie et le Monténégro), ont trouvé des ressources pour renverser la vapeur, avec des buts de Vedat Muriqi (20e) et Mergim Vojvoda (67e). Au classement, le Kosovo est pour l'instant en tête, deux points devant l'Angleterre (2e) mais avec deux matches en plus que les Three Lions. Surtout, la troupe du Suisse Bernard Challandes possède deux points d'avance sur les Thèques (3es) avec le même nombre de matches.