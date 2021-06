Le groupe de la mort... est mort

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 #Euro2020 #ENGGER

L'élimination de l'Allemagne, mardi soir en Angleterre, c'est aussi la faillite du groupe F. Ce fameux groupe de la mort, celui de l'équipe de France, sera, puisque la poule A comportera deux équipes (Italie, Suisse), la poule B aussi (Belgique, Danemark), la poule C une équipe (Ukraine), la poule D deux pays (Angleterre, République Tchèque) et la poule E une sélection (Espagne). C'est la preuve qu'être un cador ne suffisait pas forcément cette année, alors que(Suisse, Ukraine et République Tchèque, seul le Portugal étant éliminé). En 2016, seul le Portugal était passé au sein de ce contingent (Irlande, Irlande du Nord et Slovaquie éliminées).De là à imaginer qu'un de ces troisièmes finira à nouveau par soulever le trophée, le pas est évidemment immense. La seule certitude, en attendant, repose donc sur les éliminations de ces trois géants du football européen que sont la Selecçao, les Bleus et enfin la Mannschaft, chacun à un jour d'intervalle (de dimanche à mardi). Les Allemands ont eu l'occasion de sauver l'honneur de leur groupe, mais ont buté sur l'Angleterre alors que Thomas Müller a eu cette énorme opportunité d'égaliser à 1-1, peu avant le deuxième but inscrit par Harry Kane, qui a délivré tout un pays à quatre minutes de la fin. Ecarté après le Mondial 2018 par Joachim Löw, puis rappelé à la dernière minute, le maître à jouer du Bayern manque l'occasion de redevenir le héros national.Par ailleurs, un certain nombre de références historiques ont volé en éclat : les Allemands n'avaient, ce qui représentait la plus longue série d'invincibilité pour une équipe adverse dans le temps du football anglais ; leur dernier affrontement lors d'un tournoi majeur, au Mondial 2010, avait été survolé par la Mannschaft en huitièmes de finale (4-1). Toutefois,, après une élimination aux tirs au but en demi-finales de l'édition 1996 (1-1 a.p., tab: 6-5) puis une victoire en poules en 2000 (1-0). Et sous le long règne désormais achevé de Joachim Löw,(cinq fois, contre trois pour les Anglais, à égalité avec l'Espagne et l'Argentine).