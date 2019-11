Le Danemark et la Suisse valident leur qualification, l’Italie humilie l’Arménie

Groupe D : Le Danemark a géré… avant de trembler



Irlande du Nord - Danemark : 1-1



Gibraltar - Suisse : 1-6



Groupe F : L’Espagne et la Suède concluent tranquillement



Suède - Iles-Féroé : 3-0



Espagne - Roumanie : 5-0



Malte - Norvège : 1-2



Groupe J : L’Italie s’est lâchée



Italie - Arménie : 9-1



Liechtenstein - Bosnie Herzégovine : 0-3



Ne cherchez pas ailleurs : la rencontre à enjeu de ce lundi soir, dans les éliminatoires européens, se déroulait dans l’Aviva Stadium de Dublin, où l’Irlande du Nord devait battre le Danemark pour arracher son ticket pour l’été prochain. Mais le Danemark, pas brillant mais rarement inquiété, a fait le boulot en climatisant les tribunes locales sur son premier tir cadré. L’œuvre de Braithwaite, à un gros quart d’heure du terme (73eme). Un but de Doherty (85eme) a relancé le suspense en fin de rencontre mais les coéquipiers d’Eriksen ont tenu jusqu’à la délivrance. Dans le même temps, la Suisse n’a pas eu à forcer sur la pelouse de Gibraltar (1-6), notamment grâce à un but du Bordelais Benito (75eme), pour composter également son ticket. Et prendre la première place sur le fil.Dans le groupe F, l’Espagne et la Suède avaient déjà assuré leur présence l’été prochain. Mais chacun s’est appliqué à terminer en beauté sur sa pelouse. La Roja a fait exploser la Roumanie en première période grâce à des buts de Ruiz (8eme), Moreno (33eme, 43eme) et Rus contre son camp (45eme+1). La deuxième période, marquée par un but d’Oyarzabal (92eme), a été moins emballante mais les Espagnols terminent invaincus avec un bilan de huit victoires et deux nuls. La Suède, de son côté, a attendu la fin de match pour se lâcher un peu face aux Iles-Féroé, après avoir ouvert le score grâce à Andersson (29eme). Ainsi, Svanberg a fait le break (72eme) avant que Guidetti, entré en jeu un quart d’heure plus tôt, n’ajoute sa contribution à ce succès (80eme). A noter également le court succès de la Norvège à Malte (1-2).L’Italie aura définitivement impressionné durant sa campagne de qualifications. Dix matchs, dix victoires et quelques cartons dont un énorme lundi soir, face à l’Arménie (9-1). Les hommes de Roberto Mancini ont totalement écrasé leur adversaire grâce à des réalisations d’Immobile (8eme, 33eme), Zaniolo (9eme, 64eme), Barella (29eme), Romagnoli (72eme), Jorginho (75eme), Orsolini (78eme) et Chiesa (81eme). Un véritable festival qui va renforcer la confiance de la Nazionale avant les choses sérieuses l’été prochain. Pendant ce temps, la Bosnie a fait le boulot sur la pelouse du Liechtenstein (0-3).