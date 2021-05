"J’espérais vraiment plus de compréhension"

C'est une très, très grande déception pour moi si proche du Championnat d'Europe. Le mercredi 31 mars, j'ai entendu de Makkelie qu'il voulait continuer avec un autre assistant, car la confiance dans notre collaboration n'était plus là. J'espérais vraiment plus de soutien, de compréhension et de confiance après la collaboration fructueuse au fil des ans", s'est-il exprimé, lui qui avait notamment participé à la finale de la Ligue Europa, la saison passée entre le FC Séville et l'Inter Milan, le 21 août dernier (3-2).

Il est vrai que Jan de Vries a repris le poste de Mario Diks dans l'équipe. C'est un problème d'équipe. Par respect pour Mario, mais aussi dans l'intérêt de l'équipe, nous ne faisons aucune déclaration sur la raison du changement."

Le 27 mars dernier, en pleine trêve internationale, le Portugal n'avait pu faire mieux qu'un match nul face à la Serbie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (2-2). Une action avait beaucoup fait parler. En fin de match, Cristiano Ronaldo s'était vu refuser un but valable alors que le ballon avait passé la ligne entièrement . Il n'y avait pas de VAR lors de ce match, comme lors des autres rencontres de ces éliminatoires.(arbitre central du match Serbie-Portugal). Pour rappel, l'Euro se disputera du 11 juin au 11 juillet prochain.Diks a confirmé la nouvelle dans un entretien accordé à Omrop Fryslan. "Makkelie, qui avait présenté ses excuses à Fernando Santos , le coach du Portugal, a livré son sentiment sur cette nouvelle auprès d'Omrop Fryslan, confirmant son nouvel assistant.