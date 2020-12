L’annonce étonnante de Deschamps pour l’Euro

Le championnat d’Europe ne commence que dans six mois. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici le coup d’envoi de la compétition. Malgré cela, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a déjà rédigé la liste de ceux qui vont prendre part à l'épreuve continentale. C’est ce qu’il a confié vendredi dans une interview à RTL. "Aujourd'hui, elle (la liste) est faite à 100%", a-t-il tonné.

Le patron tricolore croise les doigts pour qu’il n’y ait pas trop d’impondérables d’ici le premier match du tournoi face à l’Allemagne. « Je sais trop bien qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le mois de mars. J'espère qu'il n'y aura pas de problèmes physiques pour l'ensemble des joueurs », a confié DD. Pour rappel, lors du dernier Mondial, il a eu à se priver de Kingsley Coman et de Laurent Koscielny pour cause de blessures. Et à l’Euro 2016 c’est Raphaël Varane qui avait été contraint de déclarer forfait.

Deschamps n’exclut personne

Avec l’annonce faite par Deschamps, l’évidence qui s’impose c’est que les joueurs non retenus pour le dernier rassemblement ont peu de chances d’intégrer le groupe en printemps. L’entraineur des champions du monde ne dit pas le contraire, mais ne ferme la porte à personne. Il a même donné un motif d’espoir à Thomas Lemar, qui vient de se relancer à l’Atlético Madrid. « Il a plus de temps de jeu, son entraîneur est plutôt élogieux à son égard et a retrouvé le sourire. Il fait partie des joueurs qu'on suit, qu'on a suivi et qu'on continue de suivre », a indiqué Deschamps à propos de l’ancien monégasque.