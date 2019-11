L’Angleterre et la République tchèque compostent leur ticket, le Portugal et Cristiano Ronaldo se déchaînent

11 - Harry Kane is England's highest scorer in a calendar year since 2006, when Peter Crouch also scored 11 goals. Only George Hilsdon in 1908 and Dixie Dean in 1927 (both 12) have scored more in a calendar year for the Three Lions. Legs. #England1000 pic.twitter.com/SgVX4TwkAT

— OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2019



Angleterre - Monténégro : 7-0



République tchèque - Kosovo : 2-1



Ronaldo et le Portugal se réveillent



Portugal - Lituanie : 6-0



Serbie - Luxembourg : 3-2



L’Albanie loupe le coche



France - Moldavie : 2-1



Albanie - Andorre : 2-2



Turquie - Islande : 0-0



L’Angleterre sera bien présente l’été prochain au championnat d’Europe. Après le contretemps connu le mois dernier avec le faux-pas essuyé contre la République tchèque, les Three Lions ont assuré leur qualification en terrassant ce jeudi le Monténégro à domicile (7-0). Il n’y a pas eu de match et au bout d’une demi-heure les jeux étaient faits avec quatre buts inscrits de la part des locaux.Dans cette même poule, la République tchèque s’est fait peur lors de la réception du Kosovo, mais au final elle a réussi à imiter l’Angleterre et assurer sa qualification (2-1). Les Tchèques ont tout renversé dans les 20 dernières minutes de jeu. L’équipe du Suisse Bernard Challandes, qui s’est battue vaillamment, va pouvoir se consoler avec une participation aux barrages.Cristiano Ronaldo se porte bien, merci pour lui. Le quintuple Ballon d’Or a montré que ses tracas avec la Juventus et aussi sa douleur au genou sont désormais derrière lui, ce jeudi lors du match Portugal - Lituanie.. Un triplé qui lui permet de se rapprocher de la barre des 100 buts sur la scène internationale, et accessoirement du record d’Ali Daei. Par ailleurs, en gagnant haut la main cette rencontre, lui et ses coéquipiers restent devant la Serbie au classement (2eme). Les Lusitaniens devront tout de même finir le boulot dans trois jours à Luxembourg. Le Luxembourg qui, justement, est tombé à Belgrade contre la Serbie. Mais la différence ne s’est faite que sur un but (3-2).Avec le nul concédé par l’Islande contre la Turquie en début de soirée (0-0), l’Albanie avait la possibilité de se relancer dans la course à la 3eme place de son Groupe, celle qui donne accès aux barrages. Pari manqué pour les hommes de Reja. À domicile, ces derniers ont été incapables de prendre la mesure d’Andorre (2-2). Avec trois points de retard sur les Nordiques et un match contre la France à venir dimanche prochain,. La sélection tricolore a également déçu lors de la réception de Moldavie. Peut-être trop relâchés après que la nouvelle de leur qualification soit tombée avant le coup d’envoi, les Bleus se sont imposés difficilement (2-1) et après avoir eu notamment à courir derrière le score. Un succès aux tripes qui n’est pas sans utilité puisqu’il permet aux champions du monde de garder leur place de leader aux dépens de la Turquie, également qualifiée. Dans l’optique du tirage de la phase finale, ce n’est pas sans importance.