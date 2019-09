L'Allemagne se replace

Depuis que Joachim Löw a entamé la reconstruction de l'équipe nationale suite au désastre sportif du dernier Mondial, l'Allemagne alterne le bon et le moins bon. La défaite à domicile (2-4) face aux Pays-Bas avait fait replonger les champions du monde 2014, qui restaient pourtant sur trois victoires de rang à l'entame des éliminatoires de l'Euro 2020. Manuel Neuer et consorts avaient notamment réussi un coup de force en allant chercher les trois points à Amsterdam en mars dernier (2-3). Ce lundi soir, les Allemands ont affiché une vraie force de caractère en allant s'imposer (0-2) à Belfast, contre une Irlande du Nord qui était jusqu'alors seul leader du groupe C avec quatre succès en autant de rencontres disputées.

Les locaux ont pourtant mis les ingrédients pour faire vaciller Timo Werner et les siens. Mais l'Allemagne a su faire le dos rond, notamment dans le premier acte, subissant tant bien que mal la fougue et les assauts adverses. Puis la maîtrise technique, et la fatigue des coéquipiers de Jonny Evans et ses partenaires, ont progressivement permis aux Allemands de prendre l'ascendant. Les occasions se sont multipliées, notamment pour l'attaquant du RB Leipzig, mais lorsque le tir était cadré, le jeune gardien de but Bailey Peacock-Farrell veillait au grain. Le dernier rempart de Burnley a longtemps retardé l'échéance...

Depay et les Pays-Bas à la fête

Pour finalement s'avouer vaincu en début de deuxième période, sur une reprise du gauche limpide du latéral Marcel Halstenberg (0-1, 58e). Ce but donnera des ailes, et de la confiance, aux visiteurs, plus sereins et surtout plus créatifs pour faire circuler le cuir. Mais ce manque d'efficacité offensive aurait pu jouer des tours à cette Allemagne toujours inconstante, sans parler d'un penalty dont aurait pu bénéficier l'Irlande du Nord, faisant écho à celui que semblaient aussi mériter les Allemands en première période. Manuel Neuer, qui retrouve peu à peu le niveau qui était le sien il y a trois ou quatre ans, a également su se montrer décisif. Et au coeur d'une fin de match qui a vu l'Irlande du Nord jeter ses dernières forces dans la bataille pour tenter d'arracher l'égalisation, c'est Serge Gnabry qui est venu punir les velléités offensives des Britanniques (0-2, 90e+3).

Et voilà l'Allemagne qui s'empare de la tête du groupe C, avec 12 points au compteur, soit autant que son rival du jour. Derrière, les Pays-Bas sont eux aussi dans la course. Avec un match de moins au compteur et trois unités de retard sur ce duo gagnant, les Bataves sont à l'affût. Ce lundi soir, ils ont infligé à l'Estonie une nouvelle défaite (0-4), à Tallinn, grâce notamment à un but du Lyonnais Memphis Depay, et à un doublé de Ryan Babel. Trois jours seulement après en avoir déjà claqué quatre à l'équipe de Joachim Löw... Le 10 octobre prochain, contre l'Irlande du Nord, les hommes de Ronald Koeman auront l'opportunité de revenir à hauteur des co-leaders de cette poule indécise.