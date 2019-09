L'Allemagne et les Pays-Bas gagnent

La course à la qualification pour l'Euro 2020 est toujours aussi serrée dans le groupe C. Car ce lundi soir, l'Allemagne a réussi une très belle opération en allant s'imposer (0-2) sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, grâce à Marcel Halstenberg (58e) et Serge Gnabry (90e+3). Au bénéfice de cette précieuse victoire, la NationalMannschaft revient donc à hauteur de l'Irlande du Nord en tête de la poule, avec 12 points au compteur.

Les Pays-Bas, qui l'ont emporté (0-4) en Estonie dans le même temps, grâce notamment à un doublé du vétéran Ryan Babel et à une réalisation du Lyonnais Memphis Depay, sont désormais crédités de neuf points mais comptent un match de moins que la concurrence allemande et nord-irlandaise.