La Russie sera bien présente à l’Euro 2020

La sélection russe et tous ses admirateurs peuvent pousser un grand ouf de soulagement. La "Sbornaya" sera bien présente au prochain championnat d’Europe des Nations, pour laquelle elle s’est qualifiée haut la main. Il y avait un doute à ce sujet après que l’Agence Mondiale antidopage a fait savoir que la Russie risquait l’exclusion des plus grandes manifestations sportives dans les années à venir. Mais, il s’avère que l’Euro 2020 n’est pas concerné.

L'Euro n'est "pas considéré comme un évènement majeur"

« Ça n'est pas un "major event" et ça n'est pas un Championnat du monde, tels qu'ils sont visés par la recommandation de sanctions du comité de révision de la conformité (CRC) de l'AMA », a fait savoir ce mardi un représentant de l’Agence sous couvert d’anonymat. Pour rappel, si la Russie se trouve dans le collimateur de l’AMA et du CIO c’est en raison du dopage institutionnel dont elle s’est rendue auteure entre 2011 et 2015. Des dizaines d’athlètes dans de nombreux sports ont amélioré leurs performances de manière illicite. Et les résultats de l’investigation qui a été faite pour le prouver ont été falsifiés. On saura en décembre prochain si les recommandations de l’Agence antidopage vont être validées par le comité exécutif.