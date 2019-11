La Russie exclue de l’Euro 2020 et privée de son organisation ?

Russia facing ban from 2020 Olympics AND European Championships over inconsistencies in anti-doping data https://t.co/2qT1xBJiNh

La Russie devant le TAS en cas de sanctions ?

La Russie a obtenu d’organiser 3 matchs de poule et un quart de finale de l’Euro 2020, et la Sbornaïa a décroché sa qualification sur le terrain lors d’éliminatoires bien maîtrisées dans le groupe I. Mais tout ça pourrait tomber à l’eau. D’après les informations du Daily Mail, l’Agence Mondiale Antidopage pourrait prochainement décider de l’exclusion de la Russie de l’Euro 2020, ainsi que des prochaines Jeux Olympiques et Paralympiques, à Tokyo. Saint-Pétersbourg se verrait aussi retirer l’organisation des rencontres de l’Euro.Celle de Russie devrait être déclarée non conforme, un peu plus d’an après avoir été réhabilitée.Des anomalies dans les analyses du laboratoire auraient été constatées. Les données concernées courent sur la période allant de janvier 2012 à août 2015, comme l’AMA les avait réclamées au moment de la réhabilitation.Les athlètes russes ont aussi été bannis des Mondiaux 2017 et 2019. En cas de sanctions de l’AMA, la Russie devrait porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport, dans l’espoir de les faire annuler. Mais il y a urgence pour l’UEFA, surtout au cas où il faudrait trouver un nouveau stade pour organiser quatre rencontres de l’Euro 2020.Euro 2020 : Le point sur les qualifiés et les barragistes