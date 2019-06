La Pologne et l’Irlande s’imposent en leaders

La Pologne a poursuivi sur sa lancée dans la poule G des éliminatoires de l’Euro 2020. Face à Israël, les Polonais ont signé une quatrième victoire en autant de sorties (4-0), reléguant ainsi leurs adversaires du jour et premiers dauphins à cinq longueurs. Suivent dans la foulée l’Autriche et la Slovénie qui ont respectivement battu la Macédoine (1-4) et la Lettonie (0-5).

Dans le groupe D, l’Irlande, toujours invaincue, s’est offert un troisième succès en quatre matches, trois jours après son match nul au Danemark, aux dépens cette fois de Gibraltar (2-0). Les Irlandais affichent ainsi cinq points de plus au compteur que leurs homologues danois qui, certes, ont disposé de la Géorgie ce jour (5-1) mais accusent un match de retard. Troisième, la Suisse de son côté n’a disputé que deux rencontres jusqu’alors.