🗨️ Le message de Romelu Lukaku à Christian Eriksen après son but : "Chris, I love You" pic.twitter.com/ZmUr1nTc5q

Après la frayeur occasionnée par le malaise de Christian Eriksen, qui a finalement rassuré ses proches et la planète football après l'incident survenu lors du match entre le Danemark et la Finlande plus tôt dans la soirée, la Belgique défiait la Russie en phase de poules du Championnats d'Europe 2020. Il n'a fallu que 9 minutes à Romelu Lukaku pour ouvrir le score pour les Diables Rouges. Le géant belge a profité d'un raté de Semionov dans sa surface pour marquer dune frappe rasante.La Belgique n'allait pas se relâcher et allait ensuite profiter de nouveau de la naïveté de l'équipe russe. Suite à un centre de Thorgan Hazard, Anton Shunin repoussait le cuir au sol. Une véritable aubaine pour Thomas Meunier, le joueur de Dortmund, oublié dans la surface russe, qui doublait la mise du pied gauche.Le pressing belge empêchait toujours la Sbornaïa de construire en seconde période. Et malgré les absences de Kevin De Bruyne et Axel Witsel, la Belgique affichait une belle maitrise face à des Russes qui essayaient de se montrer plus agressifs. Mais les minutes filaient et Thibaut Courtois n'était pas sollicité. Eden Hazard arrivait sur le pré à 20 minutes du terme en tant que supersub, et la Belgique aggravait le score en fin de match sur un doublé de Lukaku. L'attaquant intériste profitait d'un service de Meunier pour marquer du droit.