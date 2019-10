La Belgique qualifiée en gagnant 9-0

Implacable et impeccable depuis le début des éliminatoires, la Belgique a confirmé son statut d'invincible ce jeudi soir, lors de la visite de Saint-Marin au stade Roi Baudouin. Les Diables Rouges ont aisément pris l'ascendant sur leurs adversaires (9-0), et signent ainsi une septième victoire en autant de matchs disputés au cours de cette campagne, qui leur assure la qualification pour l'Euro 2020.

Romelu Lukaku par deux fois, Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren, Thimothy Castagne et un csc de Brolli ont permis de marquer l'écart entre ces deux nations, et aux hommes de Roberto Martinez de devenir ainsi les premiers à valider leur ticket pour le tournoi estival. Dans ce groupe I, vainqueur dans le même temps de l'Ecosse (4-0) avec à la clef un doublé d'Artem Dzyuba et une réalisation du Monégasque Aleksandr Golovin, la Russie suit derrière avec trois longueurs de retard. Un peu plus tôt dans la journée, Chypre l'avait emporté au Kazakhstan (1-2), où doivent justement se rendre les Belges dimanche après-midi.