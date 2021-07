Kuipers arbitrera la finale Italie - Angleterre

Un souvenir douloureux pour Verratti

Référence mondiale au niveau de l'arbitrage,. L'UEFA l'a officialisé ce jeudi. Son expérience dans les compétitions majeures s'est observée dans le passé, avec la finale de la Ligue des Champions 2014 entre le Real Madrid et l’Atlético (4-1 après la prolongation), et celle de la Ligue Europa 2018 entre l’OM et les joueurs de Diego Simeone (0-3). Pour cette nouvelle finale, Kuipers sera accompagné par deux assistants néerlandais, Sander van Roekel et Erwin Zeinstra, ainsi que par l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande.Lors de la phase de groupes du tournoi continental, Kuipers a arbitré deux rencontres, Danemark-Belgique (1-2) et Slovaquie-Espagne (0-5). Concernant la phase à élimination directe, le natif d'Oldenzaal a dirigé le quart de finale entre le Danemark et la République tchèque (2-1). En Ligue des Champions, il avait été dans le viseur des critiques lors de la demi-finale retour entre Manchester City et le PSG (2-0), le 4 mai dernier. Après le match, Marco Verratti avait déploré des insultés à son encontre de la part de Kuipers., disait-il au micro de RMC Sport. Il n'avait pas été le seul joueur du club francilien à se plaindre car Ander Herrera avait aussi dénoncé des insultes envers Leandro Paredes. L'UEFA n'avait cependant pas ouvert d'enquête contre Kuipers. Marco Verratti, possiblement titulaire dans l'entrejeu de la Nazionale contre les Three Lions, pourrait avoir quelques mots à lui dire.