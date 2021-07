Kasper Hjulmand, un sélectionneur qui change tout

Face à la République tchèque ce samedi (18h00, beIN SPORTS 1), le Danemark n'est qu'à 90 minutes d'une qualification pour les demi-finales de l'Euro. Ce match décisif, il y a fort à parier que les coéquipiers de Kasper Dolberg vont le passer en monopolisant le ballon. Ils en ont pris l'habitude. Alors que les Scandinaves étaient plus réputés pour leur rigueur défensive et leur jeu direct, un homme est venu changer ça : Kasper Hjulmand. Nommé sélectionneur l'an passé, le quadragénaire a révolutionné le jeu des Danois.

Et les résultats ont été immédiats. L'Euro des Rød-Hvide est déjà une vraie réussite. Quart de finaliste mais aussi troisième meilleure attaque, troisième équipe qui tente le plus de tirs, troisième équipe qui dribble le plus et deuxième équipe qui centre le plus : le Danemark a accepté de faire le jeu depuis le début de l'Euro. Et même si ses intentions n'ont pas toujours été récompensées, elles ont séduit.

Avec Hjulmand, le Danemark fait partie du top 10 mondial



En moins d'un an, Kasper Hjulmand a inculqué les principes du football de possession à ses joueurs. Avec des latéraux très actifs et une équipe qui prend le temps de construire, le quadragénaire a connu un début de mandat riche en résultats favorables. Alors qu'il devait succéder à Age Hareide après l'Euro 2020, le report d'un an du rendez-vous continental a rebattu les cartes. L'ancien joueur reconverti entraîneur après une blessure à un genou à 26 ans a quand même pris ses fonctions à l'été 2020. Après 16 matchs à la tête du Danemark, son bilan est de 10 victoires, 2 nuls et 4 défaites dont trois face au leader du classement FIFA, la Belgique. Avec lui, la sélection scandinave est d'ailleurs remontée au dixième rang du classement mondial ce qui prouve sa régularité.

Succession de Thomas Tuchel et FC Barcelone danois



Entraîneur réfléchi et proche de ses joueurs, le natif d'Aalborg a toujours une solution. Il semble notamment avoir trouvé les mots pour accompagner ses joueurs après le traumatisme du malaise cardiaque de Christian Eriksen face à la Finlande. Depuis ce match, il a aussi a opté pour un 3-4-3 qui a fait ses preuves même s'il n'avait jamais été utilisé avant. Cette réussite actuelle à la tête du Danemark est un des plus grands exploits de sa carrière. Mais pas le premier. Avant de voir son expérience à la tête de Mayence tourner court quand il a succédé à Thomas Tuchel, le tacticien a participé à un des plus grands miracles du championnat danois. Il a aidé Nordsjaelland a remporté le seul titre de son histoire.

Le club basé à Farum n'avait aucune référence avant d'être sacré et de s'inviter en Ligue des Champions, y tenant notamment tête à la Juventus Turin. À l'époque, les Tigres misaient déjà sur un jeu de possession pour surprendre ses adversaires, notamment les plus réputés. Nordsjaelland était même surnommé, le FC Barcelone danois. Désormais, c'est avec l'attaquant barcelonais Martin Braithwaite et toujours la même philosophie que Kasper Hjulmand tente de briller à l'Euro.