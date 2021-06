Karim Benzema n'aura pas suffi

Karim Benzema est venu, il a vu et il a marqué des buts. S'il n'a pas vaincu, c'est uniquement parce que ses coéquipiers n'ont pas réussi à être aussi décisifs que lui. L'attaquant a marqué quatre des sept buts français à l'Euro. Malgré la pression et les difficultés rencontrées pour son retour en équipe de France, le joueur du Real Madrid a rappelé à quel point il pouvait être utile aux Bleus. Ce lundi dans le huitième de finale de l'Euro bien mal embarqué face à la Suisse, KB19 a changé la physionomie du match avec un doublé en deux minutes. Esthète puis renard des surfaces, il s'est chargé de remettre les champions du monde dans le sens de la marche. Oui, c'est bien celui qui était banni des Bleus il y a encore quelques semaines qui a sonné la révolte.

> Deschamps "Le 2ème but Suisse nous a rendu fébrile" <

Une fois de plus. Déjà double buteur face au Portugal, Karim Benzema s'est aussi comporté comme un véritable leader en donnant de la voix dans les moments importants. Il est allé voir Hugo Lloris avant le pénalty suisse et a tenté de remobiliser les siens après le deuxième but de la Nati. En vain. Sorti visiblement blessé, il a laissé un grand vide dans le secteur offensif tricolore. Même si Olivier Giroud a pu brièvement s'illustrer avec une tête à la fin de la prolongation, les prises d'espace, le jeu en remise et le sens du but du Madrilène ont manqué.

Karim Benzema et les attaquants français ont-il eu assez de temps pour s'accorder ?



C'est d'ailleurs dommage que toute cette activité n'ait pas plus profité aux Bleus. Accueillis à bras ouverts par les autres attaquants français, le natif de Bron a logiquement endossé un statut de titulaire. Et c'est peut-être ce changement d'organisation brutal qui a précipité l'élimination des Bleus. Malgré les efforts de Karim Benzema qui a été incontestablement le meilleur attaquant tricolore pendant l'Euro, le trio d'attaque a eu parfois du mal à s'entendre. Si la défense a été chahutée par les incessants passages à trois ou à quatre, le trio offensif s'est parfois marché sur les pieds. Les difficultés de Kylian Mbappé en sont un exemple. Les trois de devant semblaient ne pas avoir eu le temps de s'adapter l'un à l'autre à l'image de Benzema qui est régulièrement venu chercher le ballon au niveau de la ligne médiane pour participer au jeu.

Avec l'attaquant du Real Madrid, l'équipe de France a gagné en qualité mais n'avait peut-être pas assez de vécu pour se sortir du piège suisse. Les deux matchs de préparation pour se rôder n'ont visiblement pas été suffisants. Talentueux ces Bleus ont parfois été limités dans le jeu et inconstants. De quoi se laisser une belle marge de manœuvre en prévision des échéances futures. Pour l'Euro, tous les artistes français n'ont pas eu le temps de s'accorder. Mais avec cette élimination précoce et du temps, les axes de travail pourront être identifiés, et la remise en question qui en découlera pourrait faire du bien. Avec le temps, les hommes de Didier Deschamps pourront redevenir dominants. Ils ont les qualités pour. Si Karim Benzema est revenu et a vu, c'est bien pour finir par vaincre.