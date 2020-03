Jamie Vardy (Leicester) ne dit pas non à l'Euro 2020

Jamie Vardy est dans une forme qui évoque la saison du titre de Leicester en 2016. Si les Foxes sont 3e de Premier League, c'est en grande partie grâce à ses dix-sept réalisations en vingt cinq rencontres. Alors qu'Harry Kane et Marcus Rashford sont sur le flanc, la sélection anglaise pourrait faire appel au buteur des Foxes. Mais qu'en pense intéressé ?

Jamie Vardy ne ferme pas la porte aux Trois Lions

Sondé par Sky Sports au sujet d'un retour éventuel en sélection, Vardy ne ferme aucune porte : "Qui sait ? Gareth Southgate et moi étions tous les deux d'accord pour dire que la porte serait toujours ouverte pour quelque raison que ce soit, puis nous nous poserons pour en parler si nécessaire. Nous n'avons pas encore discuté ou quoi que ce soit et rien n'a été dit. Les gars (Kane et Rashford) sont blessés, mais ils cherchent à revenir dans les temps. Donc, seul le temps nous le dira", a confessé le meilleur buteur de Premier League. Pour rappel, l'attaquant de 33 ans a pris sa retraite internationale en août 2018, suite à la Coupe du monde en Russie.