Italie : Verratti veut que la sélection voie grand

L'enthousiasme, valeur primordiale afin de voir une grande Italie

"Plus nous avançons, plus la pression monte, mais nous avons besoin du bon enthousiasme pour continuer à jouer notre football, car c'est le seul moyen de réaliser quelque chose d'extraordinaire", a déclaré Verratti lors d'un entretien accordé au site officiel de l'UEFA. "Si vous ne vous fixez pas certains objectifs, il devient difficile de les atteindre. Parfois, un petit détail peut faire la différence dans ces matchs et nous devons essayer de tout donner, de voir grand, puis nous verrons ce qui se passe", a-t-il glissé.



1 - Face au Pays de Galles, Marco Verratti a touché plus de ballons (136), réussi plus de passes (103), créé plus d'occasions (5) et tenté plus de tacles (4) que n'importe quel autre joueur, en plus d'avoir délivré la seule passe décisive du match. Précieux. #EURO2020 pic.twitter.com/lTIx7IJJAm

— OptaJean (@OptaJean) June 20, 2021

L'Italie est désormais invaincue depuis 30 matchs et s'avance comme une sérieuse prétendante. "Nous jouons les uns pour les autres et nous savons tous ce que nous devons faire, c'est donc certainement un avantage pour une équipe nationale qui ne travaille pas très souvent ensemble", a analysé Verratti à propos de la Nazionale.



Marco Verratti veut croire aux chances de l'Italie dans ce tournoi continental. La sélection dirigée par Roberto Mancini s'est démarquée par un jeu enthousiasmant lors d'une phase de poules parfaite (3 victoires en 3 matchs, 7 buts marqués, 0 encaissé). Alors, avant le huitième de finale face à l'Autriche samedi (21 heures), le milieu de terrain a invité la Nazionale a pensé avec une grande ambition. D'abord sur le banc face à la Turquie (0-3) et la Suisse (3-0), il a été titularisé lors du dernier match de la phase de poules contre le pays de Galles (1-0), offrant une prestation de grande qualité.Sa participation au tournoi avait longtemps été incertaine en raison de sa blessure au genou avec le PSG ; le natif de Pescara avait d'ailleurs dû déclarer forfait pour la fin de saison du club francilien. Toutefois, il devrait pouvoir monter en puissance, dans le cas d'un retour dans le onze de départ, même si l'entrejeu a très bien tourné sans lui, avec notamment l'explosion de Manuel Locatelli aux côtés de Nicolo Barella et Jorginho.