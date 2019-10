Italie: Un nouveau maillot inspiré de la Renaissance

La sélection italienne va étrenner un tout nouveau maillot lors de sa rencontre des éliminatoires de l’Euro 2020 contre la Grèce, le 12 octobre au Stade Olympique à Rome. Cette troisième tunique adopte la couleur verte, pour rendre hommage à la période de la Renaissance.

"Ce kit symbolise le renouveau de la Squadra Azzurra qui est incarné par la nouvelle vague de jeunes talents italiens (12 joueurs de l’équipe actuelle ont 25 ans ou moins)", précise le communiqué de presse de Puma.

A New Wave Rises

Introducing @azzurri new kit, straight from the Renaissance.

Available now. pic.twitter.com/mBKnvFSMAO