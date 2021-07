Bien moins flamboyante que depuis le début de l'Euro, l'Italie a néanmoins arraché son billet pour la finale de la compétition en disposant mardi de l'Espagne. Les hommes de Roberto Mancini ont eu besoin d'une séance de tirs au but pour s'offrir le droit de continuer à se bagarrer pour le titre suprême.



Et au passage, la Squadra Azzurra a atteint une finale d'un tournoi majeur (Coupe du monde et champion d'Europe) pour la dixième fois de son histoire. Une véritable performance puisqu'avec un tel nombre de finales, l'équipe transalpine est la deuxième à en avoir disputé autant. Devant, seul l'Allemagne fait mieux avec quatorze finales au compteur.



En attente de l'adversaire



Dimanche 11 juillet à 21h, la Nazionale affrontera le gagnant de l'autre demi-finale du championnat d'Europe qui va opposer ce mercredi l'Angleterre au Danemark. Visiblement fatigués face aux Espagnols, les Italiens profitent d'un jour de repos supplémentaire par rapport à leurs futurs adversaires. Pas un mal pour tenter de bien figurer lors de la dixième finale majeure des Azzurri.