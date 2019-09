Italie: Immobile et Pellegrini d'entrée en Finlande

Vainqueur jeudi de l'Arménie (1-3), l'Italie enchaîne un deuxième match de qualifications pour l'Euro 2020, avec un déplacement ce dimanche en Finlande (20h45). Pour l'occasion, Roberto Mancini a décidé d'aligner Lorenzo Pellegrini et Ciro Immobile à l'avant, dans un trident complété par Federico Chiesa.

Pourtant double-buteur face à l'Arménie, Andrea Belotti débute donc sur le banc. En défense, Armando Izzo prend la place de Alessandro Florenzi dans le couloir droit, tandis que Francesco Acerbi remplace Alessio Romagnoli dans l'axe défensif.

Première du groupe J, la Squadra azzurra affronte ce dimanche son dauphin finlandais, qu'elle devance pour l'instant de trois points, avec le même nombre de matches disputés.

Le onze italien: Donnarumma - Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson - Sensi, Jorginho, Barella - Chiesa, Immobile, Pellegrini

Markku Kanerva on julkaissut avauskokoonpanon illan EM-karsintaotteluun. Tässä on Huuhkajien ryhmitys Italiaa vastaan! Ottelu alkaa klo 21.45 Ratinassa. Seuraa Huuhkajien taistoa suorana lähetyksenä @ViasatUrheilu ja @viafreefi -palveluista. OI SUOMI ON! #FINITA #EURO2020 pic.twitter.com/DKs9QUp8zb