Italie - Chiesa, une première historique

Ce fut long et beaucoup plus difficile que prévu ce samedi pour l'Italie. Opposés aux Autrichiens à l'occasion de leur huitième de finale de l'Euro 2020, les hommes de Roberto Mancini ont du en passer par la prolongation pour s'adjuger leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Déclencheur du succès transalpin, Federico Chiesa a marqué. Vingt-cinq ans plus tôt, son père en avait fait autant.

Et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Euro. Pour la première fois, un père et un fils ont marqué un but dans cette compétition. Ancien footballeur professionnel, Enrico Chiesa a notamment porté le maillot de la Sampdoria et de la Lazio Rome. Il avait inscrit un but avec l'Italie durant l'Euro 1996, face à la République Tchèque. Un quart de siècle plus tard, son fils, Federico, a suivi sa trace.