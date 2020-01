Véritable machine à buts depuis le début de sa carrière, Harry Kane ne gardera pas un bon souvenir de l'année 2019. L'avant-centre de Tottenham a collectionné les pépins physiques et donc les absences, y compris durant l'épopée sensationnelle de son club jusqu'en finale de la Ligue des champions, perdue contre Liverpool (défaite 0-1). Au sein du club londonien, le sujet semble tabou, comme le démontre l'agacement de José Mourinho en conférence de presse cette semaine. Kane a été opéré de la cuisse gauche et le mois d'avril a été évoqué par la presse britannique comme une échéance raisonnable pour sa date de retour sur les terrains. Mais Kane pourrait patienter davantage. Et l'Euro 2020 se profile... Le chirurgien de Kane exprime son inquiétude

Interrogé sur la possibilité de voir le buteur manquer la compétition, Chris Wilson, le chirurgien qui a opéré Kane, n'a pas caché son inquiétude. "Si cela m’était arrivé, j'aurais misé sur un retour à l’entraînement pour la préparation de la saison prochaine, a expliqué le médecin dans des propos rapportés par le Daily Mail. Pour Kane, je sais qu'ils ont parlé d'un retour au mois d’avril ou de mai mais je dois avouer que je serais très surpris. Avec les blessures aux ischio-jambiers, il existe un fort risque de rechute". Pour rappel, Harry Kane, auteur de 6 buts en Russie, n'est autre que le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018.