Haaland pousse un gros coup de gueule

Ils ont passé une sale soirée. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leurs tirs au but respectifs en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie (1-1 a.p.t.b. 2-3), mais ont également été exposés à des propos racistes sur les réseaux sociaux de la part d'une partie de leurs compatriotes. Et Erling Haaland trouve cela inacceptable.

I don't understand why there is still room for racism and discrimination. We will never tire of fighting against any form of discrimination. Instead of being applauded for having the courage to take the penalties, these young men are attacked with racist insults. I am speechless.

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 12, 2021