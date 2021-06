Gerard Moreno, l'homme qui manque à l'attaque espagnole ?

Contre la Pologne ce samedi soir (21h00, beIN SPORTS 1), l'Espagne n'aura plus le choix : elle doit marquer. Pourtant, elle devrait se passer des services de Gerard Moreno, l'attaquant espagnol le plus prolifique de la saison. Malgré ses 30 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant de Villarreal devrait débuter sur le banc et voir Alvaro Morata être titularisé à sa place à la pointe de l'attaque espagnole.

Un choix de plus en plus contesté de l'autre côté des Pyrénées. Contre la Suède, le vainqueur de la Ligue Europa est entré en jeu à 15 minutes de la fin du match. S'il n'a pas réussi à inscrire le but victorieux, le joueur de 29 ans a tiré trois fois. Suffisant pour entretenir l'espoir d'un succès ibérique jusqu'au bout du temps additionnel. En vain. Non seulement son quart d'heure sur la pelouse de l'Estadio de la Cartuja ne lui a pas permis d'offrir les trois points à la Roja, mais il ne lui a pas non plus permis de convaincre Luis Enrique de lui donner sa chance.

En sélection, Gerard Moreno est décisif toutes les 61 minutes



Avec cinq buts et quatre passes décisives en douze sélections, Gerard Moreno a pourtant rarement déçu en équipe nationale. Décisif toutes les 61 minutes en représentant son pays, il est presque toujours appelé en sélection mais quasiment jamais titularisé. Ces derniers mois, Luis Enrique a préféré Alvaro Morata ou jouer sans véritable numéro 9. Une décision qu'il va devoir assumer si ses hommes enchaînent un troisième 0-0 consécutif ce samedi.

Morata manque son face à face

Une association Moreno - Morata pour enfin réussir à marquer ?

Pour éviter une telle crise, le sélectionneur espagnol pourrait faire évoluer son schéma pour associer les deux hommes.Sa mobilité pourrait être un véritable atout dans ce système-là. Il ne faut pas non plus oublier que le joueur de Villarreal a délivré onze passes décisives toutes compétitions confondues. Un apport qui peut faire la différence autant que sa capacité à marquer. De quoi combler les manques actuels d'une sélection espagnole en quête de rachat après son entrée en lice frustrante.