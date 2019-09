France-Albanie retardé... à cause d'un mauvais hymne

Gros couac à Saint-Denis ce samedi soir, à quelques minutes du match entre la France et l'Albanie, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Au moment de l'hymne albanais, c'est l'hymne d'Andorre qui a été joué par l'orchestre présent sur la pelouse du Stade de France, provoquant l'étonnement des joueurs albanais et des sifflets émanant des tribunes. Le bon hymne a finalement pu être entonné, sur les coups de 20h50, non sans une nouvelle erreur du speaker du stade, annonçant "l'hymne de l'Arménie."